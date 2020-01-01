وزارة الاعلام تضع موجة إذاعة "دريم" تحت تصرفها

رام الله / سما /

وضعت وزارة الاعلام اليوم الجمعة موجة إذاعة "دريم" في الخليل تحت تصرفها بالكامل، وذلك بموجب الصلاحيات المخولة لها، وتم تحويلها فوراً الى موجة البث الاعلامي المشترك المنبثقة عن اللجنة الإعلامية للطواريء والتي تشكلت بقرار من رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وتشرف عليها وزارة الاعلام.

واشادت وزارة الاعلام "بالاداء المهني المتميز لاعلامنا الفلسطيني"، مؤكدة على ضرورة العمل المهني وعدم الاستهتار من أي كان وتحت طائلة المسؤولية وفي اطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

وكانت الوزارة تابعت منذ يوم أمس الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين والصحفيين والجهات ذات العلاقة ضد محتوى احد البرامج في الإذاعة المحلية المذكورة، وما اثاره من حالة قلق وخوف وبما يخالف المهنية العالية التي يتمتع به اعلامنا الوطني وضمن اختصاص عملها.

واكدت الوزارة على التعامل المهني مع أي شكوى حول عمل او محتوى القطاع الإعلامي الفلسطيني فإنها تتوجه بالتحية الى مدير وصاحب إذاعة دريم طلب الجعبري الذي تصرف بكامل المسؤولية الوطنية والمهنية في هذا الامر، مؤكدة على ان تعاون اعلامنا الوطني كان وما زال الدرع الحصين لنقل الرواية الإعلامية الرسمية وتوفير المعلومات وقيادة الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا، ما قلل الشائعات الى الحد الأدنى، وكشف بشكل جلي تلك الممارسات الناتئة والمحدودة من نشطاء واشخاص غير مهنيين.

واهابت الوزارة بكافة الجهات ذات العلاقة الوقوف امام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في الالتزام بالتعليمات والأنظمة والقوانين، والعمل على ابلاغنا بأي خرق لمبادئ العمل الإعلامي والوطني، لاتخاذ المقتضى القانوني.