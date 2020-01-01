سفارتنا باليونان: نتابع أمور الطلبة باستمرار

اثينا /سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي ان السفارة قد اتخذت الاجراءات الوقاية الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا فور صدور تعليمات وزير الخارجية رياض المالكي واجرت عملية التعقيم الازم لمبنى السفارة.

وأعلنت عن إجراءات استقبال المراجعين فور الإعلان عن خطوات الوقاية الصادرة عن وزارتي الصحة اليونانية والفلسطينية بعد بدء انتشار الوباء وإعلانه جائحة عالمية من جانب منظمة الصحة العالمية.

واضاف السفير انه قد تم التعامل مع الموضوع وفق تطور التعليمات اليومية الصادرة حول انتشار الوباء دون إغلاق أبواب السفارة التي استمر العمل فيها حتى اليوم بشكل مقلص من حيث عدد العاملين و ساعات الدوام لمتابعة الحالات الضرورية والطارئة مع وزارتنا والحكومة اليونانية وكذلك مع الفلسطينيين المقيمين باليونان وتحديداً الطلبة منهم.

وأعلن السفير انه اجرى اتصالات مع وزارة الخارجية اليونانية فور صدور قرار وزارة التعليم العالي بتفريغ اسكانات الطلبة التابعة للجامعات على اثر اعلان وقف التدريس حيث تم التوافق مع الخارجية اليونانية بضرورة إيجاد سكن بديل في فنادق مخصصة لهذا الغرض تم تأمينها من وزارة الخارجية اليونانية بقرار خاص بعد أن تم إغلاق الفنادق باليونان.

وأضاف انه اعتبارا من يوم امس تم انتقال عدد من طلبة مدينة سألونيك بشمال اليونان الى فندق روتندا وسيستكمل الانتقال لباقي الطلبة اليوم او غدا في أقصى تقدير.

كذلك فقد تم استيعاب طالبنا الوحيد بفندق خاص في مدينة خانيا بجزيرة كريت وسيتم خلال اليومين انتقال طلاب أثينا من السكن الى الفنادق المخصصة بالمدينة.

هذا واضاف السفير طوباسي انه قد تم توزيع معقمات و فيتامين ج على كافة طلابنا في أثينا يوم أمس من جانب السفارة و بالتعاون مع فرع أثينا للاتحاد العام للطلبة.

ودعا السفير طوباسي أهالي الطلبة إلى عدم الخوف والاطمئنان على أبنائهم ورعاية السفارة لهم وكذلك على ابناء الجالية هنا.

وقال ان السفارة ستتابع أيضا مع الطلبة بعد انتقالهم جميعا للفنادق وتأمين المواد الغذائية لهم في هذه الظروف الطارئة، مضيفا ان أبواب السفارة مفتوحة و ستبقي على تقديم الخدمات الطارئة لمن يحتاج لها وخاصة خدماتها القنصلية الضرورية و الاتصال مع الدولة المضيفة.

و تمنى السفير من الكل الفلسطيني باليونان التقيد بتعليمات الوقاية و شروط التجول و عن أمله بالصحة و السلامة للجميع.