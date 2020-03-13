الصحة بغزة: استمرار الحصار الاسرائيلي يهدد المقومات الصحية والانسانية لمواجهة فيروس كورونا

غزة / سما/

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أن وزارته كثفت الترصد المخبري للمستضافين في مراكز الحجر الصحي.

وأوضح القدرة، أن نتائج الفحوصات المخبرية الواسعة التي اجراها المختبر المركزي كانت سلبية، مؤكدا عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة حتى الان.

وأضاف القدرة: نطمئن أهلنا في قطاع غزة ان الحالات التسعة التي أعلن عن اصابتهم بفيروس كورونا بوضع صحي جيد ومستقر ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة بحمد الله.

وأوضح، أن الطواقم الطبية تقدم خدماتها لــ 1680 مستضافاً داخل مركز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة من بينهم 935 عائداً من الحالات المرضية المختلفة تجرى لهم المتابعة الصحية المباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وقال القدرة، إن وزارة الصحة تهنيء كافة المواطنين الذين أنهوا الحجر المنزلي من العائدين الى قطاع غزة بتاريخ 13/3/2020 وبحمد الله لم تظهر عليهم أي تغيرات صحية مع تأكيدنا على الجميع اتخاذ اقصى درجات السلامة والوقاية الشخصية والمنزلية.

وبين المتحدث باسم صحة غزة، أن استمرار الحصار الاسرائيلي جعل المقومات الصحية والانسانية الاساسية التي نعمل بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهددة في أي لحظة.

وتابع: تعظيم حالة الجهوزية والاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا يتطلب من المؤسسات الدولية والاغاثية توفير 23 مليون دولار لدعمنا باجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري.

واردف قائلا: التزام جمهورنا الكريم بالضوابط الوقائية الشخصية والعامة يحقق القدرة المباشرة لمجتمعنا على مواجهة فيروس كورونا وهذه مسئولية أخلاقية ووطنية ودينية.

وأضاف: نراجع كافة الاجراءات الوقائية اولا باول ونشدد إجراءاتنا كل يوم لتحصين المجتمع.

ودعا، كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب التجمعات والأماكن العامة.

كما دعا القدرة، جمهورنا الكريم الى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية, مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية.