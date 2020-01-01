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117 دولة تطلب من كوريا الجنوبية تزويدها بأدوات حجر صحي واختبار لمكافحة "كورونا"

الجمعة 27 مارس 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
117 دولة تطلب من كوريا الجنوبية تزويدها بأدوات حجر صحي واختبار لمكافحة "كورونا"


سيئول /سما/

 طلبت 117 دولة من كوريا الجنوبية تزويدها بأدوات الحجر الصحي والاختبار، مع توسع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وازدياد حالات الإصابة به في مختلف دول العالم.

وكشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين، اليوم الجمعة، أن 30 دولة قدمت طلبات لاستيراد أدوات الحجر الصحي الكورية، و30 أخرى طلبت دعما إنسانيا، و20 طلبت أدوات الحجر الصحي والدعم الإنساني معا، عبر قنوات رسمية.

وقال: "مع الدول الـ 36 التي يجري حاليا التعاون الصحي معها على المستوى المدني، يبلغ إجمالي الدول التي ترغب في أدوات طبية كورية 117 دولة".

وسبق أن عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لفريق عمل دعم الشركات المتخصصة في أدوات الحجر الصحي، لدعم صادراتها إلى الخارج.

وأكد المسؤول أن أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا "الاختبار" المحلية تتميز بسرعة إظهار النتيجة خلال 6 ساعات، حيث تم إجراء حوالي 360 ألف اختبار، ما أدى إلى ارتفاع الطلبيات من الخارج بصورة كبيرة.

وقال إن الحكومة تخطط لتصدير أدوات الاختبار تجاريا وتقديمها كدعم معا، وستظهر التفاصيل لاحقا مع الأخذ بعين الاعتبار العدد المطلوب من الدول وسياسة الدولة الخارجية.

#الحجر الصحي #فيروس كورونا #كوريا الجنوبية #اصابات #دول العالم

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