وضع نحو 2000 شخص بمحافظة جنين في الحجر المنزلي

جنين / سما /

قال مدير صحة جنين وسام صبيحات إن نحو 2000 شخص في محافظة جنين، تم وضعهم في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأكد صبيحات، أن محافظة جنين ما زالت خالية من فيروس كورونا، داعيا العمال العائدين من داخل أراضي الـ48 إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وعدم مخالطة أي شخص، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، أو انتشاره.

من جهته، طالب محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب المواطنين بالحفاظ على السلامة العامة والالتزام بطرق الوقاية، والعمل على بذل مزيد من مراقبة العمال وإرشادهم وفحصهم بشكل أولي لتجنيبهم الإصابة بالفيروس، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، والتعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ.