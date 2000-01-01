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ملحم: لا نستطيع توفير شرائح لفحص 90 ألف عامل

الجمعة 27 مارس 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا نستطيع توفير شرائح لفحص 90 ألف عامل


رام الله / سما /

أكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الجمعة بعدم توفر شرائح كافية لفحص فيروس الكورونا المستجد، وأنه لا يمكن بالفعل فحص 90 ألف عامل.

وقال ملحم خلال الايجاز اليومي الخاص بتطورات كورونا: "لدينا نقص في شرائح الفحص لكورونا وهذا نقص عالمي، ونحن نجهد للحصول على مزيد من الشرائح، ونحاول أن نجلب أجهزة وملابس وشرائح جديدة، وهناك صعوبة لجلب مثل هذه المستلزمات الطبية، نحن نجهد بكل ما نستطيع ونسخر إمكانياتنا بأقصى درجة لخدمة شعبنا".

وأكد أنه "لا يمكن فحص جميع العمال لعدم توفر شرائح فحص ولا نستطيع توفير شرائح لـ 90 ألف عامل، نحن نفحص من تظهر عليه أعراض المرض، وتحسباً لذلك ندعو عمالنا للحجر المنزلي بشروطه حتى لا يتم نقل العدوى".

من جانب آخر، قال ملحم في إجابة على إمكانية تطبيق مقترح لمنظمة الصحة العالمية بشأن إقامة خيام أمام غرف الطوارئ في المستشفيات لفرز المرضى:، "أن مقترح منظمة الصحة العالمية يدرس وممكن تطبيقه، خاصة بعدما حدث في مجمع فلسطين الطبي، حيث تم حجر عدد من الكوادر الطبية بمجمع فلسطين الطبي وهم 32 من الكادر الطبي، والذين خالطوا أحد المصابين من قرية بدو خلال علاجه ولم يكونوا يعلمون بإصابته".

بينما أكد ملحم أن التحذير من دخول مرحلة تلامس الخطر بشأن كورونا أمس، هو نتيجة لتقديرات وقائية، وقال: "ندعو المواطنين إلى الوقاية وتوخي الحذر بأن يبقوا في منازلهم والبقاء في المنازل هو الوقاية من المرض".

#ابراهيم ملحم #كورونا #فلسطين #الحكومة #عمال فلسطين

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