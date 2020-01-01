غزة:خمس عائلات تناشد الرئيس التدخل للافراج عن ابنائهم المعتقلين بمصر

غزة / سما/

وجهت خمس عائلات فلسطينية نداءا للرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل لدى مصر لاطلاق سراح ابنائهم في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت العائلات في بيان وصل سما :"نتوجه لكم يا سيادة الرئيس بالمناشدة العاجلة بالتدخل لدى الرئاسة المصرية والجهات المختصة للافراج الفوري والعاجل عن ابناءنا المعتقلين في السجون المصرية وذلكرأفة ورحمة بهم وبعائلاتهم وكذلك خوفا على حياتهم في ظل احتمال تفشى فيروس كورونا المستجد في مختلف انحاء العالم".

واضاف البيان:" ابنائنا من مؤيدي الشرعية ولا امل لهم بعد الله سوى التدخل العاجل من القيادة الفلسطينية في رام الله ".

ووقعت على البيان عائلة المعتقل سلمان العجرمي، ابراهيم جمعة، يوسف ابو سعدة، علي القاضي وجهادالقاضي.

