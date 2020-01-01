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​الشعبية: مبادرة الحوثي نبيلة وشجاعة وتعبر عن الموقف اليمني الأصيل

الجمعة 27 مارس 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
​الشعبية: مبادرة الحوثي نبيلة وشجاعة وتعبر عن الموقف اليمني الأصيل


غزة / سما/

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديرها لمبادرة عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في اليمن، والقاضية بإطلاق سراح طيار وأربعة ضباط وجنود سعوديين، مقابل إطلاق السعودية للمعتقلين الفلسطينيين لديها الذين تصفهم بدعم "الإرهاب" عقابًا على دعمهم لفصائل من المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الشعبية في بيان لها مساء الخميس، أن المبادرة "نبيلة وشجاعة، وتأتي تأكيدًا جديدًا على الموقف اليمني الأصيل، والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله".

وبيّنت أن المبادرة تعبر عن "ترابط النضال القومي الذي لاتزال القضية الفلسطينية تشكل مركزه، رغم ما يعانيه اليمن الشقيق من نتائج العدوان والتهديد لوحدة أراضيه".

ووجهت الشعبية "التحية للشعب اليمني الشقيق"، مجددة "تضامنها معه في وجه العدوان، وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له".

#الشعبية #الحوثي #كورونا

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