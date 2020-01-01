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"الشاباك" : كشفنا 500 شخص مصاب بكورونا بواسطة آلية تعقب

الجمعة 27 مارس 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" : كشفنا 500 شخص مصاب بكورونا بواسطة آلية تعقب


القدس المحتلة / سما /

قال جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) إن 500 شخص تم تحديدهم عبر برامج تعقب جماعية كانوا على اتصال مع مرضى فيروس كورونا أثبتت أيضا إصابتهم بالمرض.

وذكر الشاباك في بيان، "طوال الأسبوعين الماضيين تقريبا، وعلى مدار الساعة، عمل فريق من موظفي الشاباك على تزويد وزارة الصحة بصورة دقيقة قدر الإمكان عن السكان الإسرائيليين الذين كانوا على اتصال مع مرضى فيروس كورونا الذين تم تشخيصهم، والذين بحسب تعريف وزارة الصحة، أصيبوا بالمرض واستمروا في نقل العدوى للآخرين دون علمهم بذلك".

وشدد جهاز الشاباك على أن برنامج المراقبة الشامل القوي الذي يعتمد على كميات كبيرة من البيانات المستقاة من الهواتف المحمولة والأدوات الرقمية الأخرى، لن يستخدم إلا في مكافحة الوباء.

وبموجب اللوائح الحكومية العامة، لن يسمح لجهاز الأمن بمواصلة استخدام البيانات بعد انتهاء البرنامج، على الرغم من أنه تم السماح لوزارة الصحة باستخدام المعلومات لمدة 60 يوما إضافية لأغراض البحث، ويفترض أن تتبع مسار تفشي المرض.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة عن تسجيل نحو 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أقل من 24 ساعة لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للمصابين ثلاثة آلاف شخص.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

#الشاباك #فيروس كورونا

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