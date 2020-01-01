الأوقاف بغزة تحذر من مخالفة قرارها بتعليق صلاة الجمعة

غزة / سما/

حذرت وزارة الاوقاف بقطاع غزة من يخالف قرارها بايقاف صلاة الجمعة.

وقال عبد الهادي الاغا وكيل وزارة الاوقاف بغزة ان من يخالف هذا القرار يقع تحت طائلة المسئولية الدينية والإدارية.

وأضاف في بيان وصل معا "يُمنع الاجتهاد خارج النص بمخالفة هذا القرار".

وأوضح أن التأكيد على الالتزام بهذا القرار الشرعي يأتي من أجل درء المفسدة وصيانةً للنفوس المؤمنة التي بها نُقيم الدين، ونصلح الدنيا.

وأضاف "الجمعة تُصلى في البيوت ظهرًا، كما أفتى بذلك السادة العلماء ويُمنع إقامة الجمعة في المساجد، يُمنع إقامتها في الساحات، أو الدواوين، أو الصالات، لبقاء المحظور الشرعي قائمًا".

وجدد دعوته الى وجوب التزام جميع الأئمة والخطباء والمواطنين في قطاع غزة، بالقرار الشرعي المجمع عليه بين أهل العلم في الداخل والخارج بالإيقاف المؤقت للجمعة والجماعة.

