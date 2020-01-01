القبض على صحفي نشر فيديو أثار الرعب لدى المواطنين في الخليل

رام الله / سما /

أعلنت الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على صحفي نشر فيديو مصورا بالبث المباشر تحدث فيه عن فيروس "كورونا" بطريقة نشرت الرعب والخوف لدى المواطنين في مدينة الخليل.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات: "منذ الإعلان عن بدأ حالة الطوارئ في البلاد باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لضبط أي حالات مخالفة، وأخبار كاذبة تتسبب بنشر الهلع والخوف والبلبلة لدى المواطنين، بناء على ذلك تمكنت المباحث العامة بشرطة الخليل فجر اليوم من القبض على صحفي لقيامه بنشر فيديو مصور بالبث المباشر عبر أثير إذاعة محلية ومواقع التواصل الاجتماعي بث الرعب والخوف والهلع بين المواطنين".

وأشار إلى أنه تم تحويل الصحفي إلى النيابة العامة إلى حين اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعا ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ المعلومات من الجهات الرسمية قبل نشرها، وذلك لنقل الصورة صحيحة للمواطن بعيدا عن التهويل.