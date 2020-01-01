شاهد... صورة ظهرت خلف الملك سلمان تحدث ضجة على الإنترنت

وكالات

أثارت صورة كانت خلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال القمة الافتراضية لمجموعة دول العشرين، تفاعلا واسعا عل مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت الصورة لمتابعي مشاهد انعقاد القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ20 برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال قمة تأتي في ظروف غير عادية، في ظل مواجهة العالم لوباء كورونا الجديد.

وأوضح مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية، أن "الصورة للملك عبدالعزيز آل سعود في الخلفية وهي جزء رئيسي بالظهور الرسمي لمقام خادم الحرمين الشريفين".

وأشار المركز إلى أن "الصورة ترمز إلى القوة والعزم والانتصار".

وأوضح أنها "رسمة أُخذت عن صورة التقطت عام 1930".

يذكر أن القمة أصدرت بيانا أعلنت فيه عن "ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.