الجهاد تثمن مبادرة الحوثي وتدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين

غزة / سما /

ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المبادرة الذي أعلنها قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي بخصوص إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات السعودية، مقابل إطلاق عدد من الأسرى السعوديين لدى اليمن.

وقالت الحركة في بيان لها الجمعة : "إننا نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعلانه ومبادرته التي تعبر عن عمق مسؤولية الشعب اليمني الشقيق تجاه القضية الفلسطينية".

ودعت الحركة المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.