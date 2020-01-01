الأوقاف: يجب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

غزة / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة وجوب التزام جميع الأئمة والخطباء والمواطنين في قطاع غزة، بالقرار الشرعي المجمع عليه بين أهل العلم في الداخل والخارج بالإيقاف المؤقت للجمعة والجماعة.

وشددت الوزارة في رسالة مهمة وجهها وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا للأئمة والخطباء وعموم المواطنين في القطاع، أنه يُمنع الاجتهاد خارج النص بمخالفة هذا القرار.

وقال الأغاً: "فالجمعة تُصلى في البيوت ظهرًا، كما أفتى بذلك السادة العلماء، كما يُمنع إقامة الجمعة في المساجد، يُمنع إقامتها في الساحات، أو الدواوين، أو الصالات، وذلك لبقاء المحذور الشرعي قائمًا"، مضيفًا "من يخالف هذا القرار يقع تحت طائلة المسئولية الدينية والإدارية".

وأوضح وكيل الوزارة أن التأكيد على الالتزام بهذا القرار الشرعي يأتي من أجل درء المفسدة وصيانةً للنفوس المؤمنة التي بها نُقيم الدين، ونصلح الدنيا، متابعًا: "أعلم أنه صعب علينا ترك منابرنا، والتخلف عن مساجدنا، وجماعاتنا، لكنها الضرورة الشرعية"