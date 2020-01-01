  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول رفيع في الصحة الأمريكية يستبعد انتهاء جائحة كورونا بحلول الصيف

الجمعة 27 مارس 2020 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول رفيع في الصحة الأمريكية يستبعد انتهاء جائحة كورونا بحلول الصيف


وكالات

قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن قرب حلول فصل الصيف لا يعني بالضرورة أننا سنرى نهاية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر فوسي خلال برنامج تلفزيوني: "نأمل، على الرغم من أنه قد لا يحدث، أن نرى تأثير هذا الطقس الدافئ على خفض معدل الإصابة، لكن لا يمكنك ضمان ذلك".

وأرجع كبير مسؤولي الصحة بالولايات المتحدة موقفه إلى أن "هذا فيروس جديد تماما، وقد لا يعمل مثل بعض الفيروسات التنفسية الأخرى التي غالبا ما تشاهد فيها تناقصا، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ليس هناك ما يضمن أننا سنرى ذلك الآن".

وأقر المسؤول الأمريكي أن وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة متسارعة.

وكانت الولايات المتحدة احتلت منذ أمس الخميس المكانة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجي، متجازوة الصين، أول دولة ظهر فيها الوباء في ديسمبر الماضي.

وسجل في الولايات المتحدة بحلول مساء الخميس ما لا يقل عن 81.836 إصابة بفيروس كورونا مقارنة بالصين، التي لديها 81.285 إصابة.

المصدر: CNN

#امريكا #فيروس كورونا #الصيف

الأكثر قراءة اليوم

ملحم: اختلفت الحسبة بين "ليلة ويوم".. ودخلنا مرحلة تلامس مربع الخطر بشأن كورونا

انقسام في "كاحول لافان": غانتس رئيسا للكنيست بدعم من نتنياهو تمهيدًا لحكومة وحدة بينهما

عبد الملك الحوثي يعلن عن مبادرة للإفراج عن أسرى "حماس" لدى السعودية

"حماس" تعلق على مبادرة الحوثي تجاه معتقليها في السعودية

تحدى كورونا .. فيديو وصور : تعلم من بوتين كيف تطهر يديك

الصحة بغزة تعلن نتائج فحص 98 عينة.. وتؤكد لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بكورونا

صحة غزة : توسيع دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

m

وفاة مواطن متأثرا بجراحه جراء حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 23

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 10 والإصابات إلى 3035

ملادينوف: ناقشت مع الرباعية الدولية إحياء مفاوضات السلام والتعاون بين السلطة وإسرائيل حول كورونا ممتاز

l

إسرائيل تحجر على 200 طالب عادوا من الأردن

يديعوت احرونوت: الموساد احضر لتل ابيب نصف مليون من عينات فحص كورونا