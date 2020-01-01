ملادينوف: ناقشت مع الرباعية الدولية إحياء مفاوضات السلام والتعاون بين السلطة وإسرائيل حول كورونا ممتاز

رام الله / سما /

كشف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مساء يوم الخميس، عن محادثات مع نظيريه: الأميركي والروسي حول كيفية تجديد المفاوضات بشأن الدولتين والسلام، مشيدا بالتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مواجهة كورونا.

وبحسب تغريدة على "توتير" كتب ملادينوف: تحدثت اليوم إلى زملائي في الولايات المتحدة و روسيا و الاتحادالأوروبي ضمن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، لقد ناقشنا كيفية إحياء مفاوضات السلام نحو تحقيق هدف الدولتين.

وتابع ملادينوف: ولقد أطلعتهم على جهود الأمم المتحدة لدعم التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني الممتاز ضد جائحة كوفيد١٩.

وأشادت أيضا وسائل الإعلام العبرية،بالتعاون بين الطرفين، حيث أقام الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني غرفة مشتركة لتنسيق الجهود لمكافحة فايروس كورونا.