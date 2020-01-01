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إسرائيل تحجر على 200 طالب عادوا من الأردن

الجمعة 27 مارس 2020 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحجر على 200 طالب عادوا من الأردن


القدس المحتلة / سما /

فرضت السلطات الإسرائيلية حجرا صحيا على أكثر من 200 طالب وطالبة جامعيين يتعلمون في الأردن وعادو مؤخرا.

وبحسب موقع "مكان" الإسرائيلي (هيئة البث الإسرائيلية)، نقل الطلاب إلى الحجر الصحي في عدة فنادق بإدارة قيادة الجبهة الداخلية "بوتيك سي اوف جليلي" في (طبريا)، و "بريما بارك" في القدس.

وعكفت طواقم تابعة لقيادة الجبهة الداخلية خلال الأيام الأخيرة على تجهيز الفنادق  لاستيعاب هؤلاء الطلاب في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت في الفنادق غرفة عمليات منفردة، والتي ستنسق بين الخدمات الطبية وطواقم المتابعة الطبية، وطاقم إدارة الفندق، وشرطة إسرائيل التي تقوم بالإشراف على الدخول إلى المكان.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، إلى 8، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بواقع 171 حالة، وبلغت 2666.

المصدر: مكان 

#اسرائيل #فيروس كورونا #الحجر الصحي

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