حالة الطقس : أجواء مغبرة و انخفاض على الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد : يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.