الصحة بغزة تعلن نتائج فحص 98 عينة.. وتؤكد لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بكورونا

غزة / سما/

كشفت دائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، مساء يوم الخميس، نتائج فحوصات 98 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الدائرة في تدوينة عبر صفحتها في موقع "فيسبوك": "إنّ نتائج فحوصات 98 حالة، أظهرت أنّها سلبية أي غير مصابة بالمرض"، مُؤكّدةً بذلك على أنّ قطاع غزّة لم يُسجل أي حالات جديدة.







وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، نفى الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزّة، د. أشرف القدرة، صحة الإشاعات التي نشرها بعض النشطاء حول وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

ودعا القدرة في تصريح صحفي، المواطنين إلى الوقوف في وجه الشائعات واستقاء الأخبار والمعلومات عبر النوافذ الرسمية لوزارة الصحة، لافتاً إلى أنّ التقرير اليومي لوزارة الصحة يعتمد نشره في الإيجاز اليومي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي فقط.