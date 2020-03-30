كهرباء غزة تنوه بشأن فصل أحد خطوط مدينة رفح جنوب القطاع

غزة / سما /

نوهت شركة كهرباء غزة، مساء اليوم الخميس، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية بصدد فصل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح يوم الاثنين القادم الموافق 30/3/2020 من الساعة الثامنة صباحاً وحتي يوم الاربعاء الموافق 1/4/2020 الساعة الثامنة صباحاً.

وقالت الشركة إن فصل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح، يأتي لإجراءات وأعمال يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر.

وأكدت الشركة بأن تلك الأعمال خارجة عن حدود سيطرتها وإرادتها وتعتبر بأن تلك الاجراءات من شأنها التأثير بشكل مباشر على إمدادات الطاقة المحدودة الواردة للقطاع وهو ما سينعكس بشكل سلبي وكبير ومباشر على حياة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة وحالة الطوارئ الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.