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تعرف على الأسباب التي تجعل النساء أكثر قدرة من الرجال على مواجهة فيروس كورونا..

الخميس 26 مارس 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الأسباب التي تجعل النساء أكثر قدرة من الرجال على مواجهة فيروس كورونا..


سما / وكالات/

قال خبير إيطالي بعلم المناعة؛ إن النساء أكثر مقاومة من الرجال لفيروس (كورونا) بسبب الجينات والهرمونات التي يحملنها.

وأضاف الأستاذ الفخري بجامعة (هيومانيتاس) للعلوم الطبية ألبرتو مانتوفاني في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الخميس، أنه "في مقاطعة لومبارديا، الأشد تأثراً بالفيروس، 82٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لـ (كوفيد 19) هم من الذكور".

وكشف مانتوفاني أن "المعطيات بشكل عام، تظهر أن هناك فرقاً يصل إلى الضعف في الوفيات، وعلى مستوى الحالات الخطرة أيضاً، بين الرجال والنساء"، مشدداً على أن الجنس اللطيف من دون شك "أكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد".

وأوضح مانتوفاني، أن "أسباب هذه الميزة لدى النساء، يمكن العثور عليها في الجينات والهرمونات، وأن هناك ثلاثة تفسيرات ممكنة، يمكنني تلخيص الأول بموضوع كتاب لأخصائي العلوم الإنسانية والأستاذ الجامعي كارلو ساليمي، الذي سيصدر في غضون أسابيع قليلة، ويقول إن النساء بشكل عام وأجهزتهن المناعية تتمتع بقوة كبيرة جداً".


 

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