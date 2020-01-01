الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن وزير الصحة د.سعد جابر قوله: إن الارتفاع المفاجئ بأعداد المصابين بفيروس كورونا مؤشر خطير، ونحن امام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجتنا لهذا المرض.

واشار وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الى أن الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة اربد، و 14 حالة في محافظة العاصمة، من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم بالحجر .