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محافظ نابلس يصدر تعليمات للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

الخميس 26 مارس 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يصدر تعليمات للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي


نابلس / سما /

 شدّد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان على ضرورة الالتزام بتعليمات المكوث بالمنازل لجميع المواطنين.

وحذر رمضان في تصريح له من خطورة ما يمكن أن ينجم عنه الاستهتار، مؤكدًا على ضرورة أن تسود ثقافة الوعي بأهمية العزل في كسر سلسلة عدوى الوباء، موجهًا شكره لكل أبناء "شعبنا الذي عبّر بالتزامه عن حرصه ووعيه".

وقال المحافظ: "إننا نتعامل بجديّة تامّة مع المعلومات التي تصلنا عن عدم التزام بعض المواطنين الملزَمين بالحجر المنزلي، والموقّعين على تعهّدات بذلك وفق بروتوكولات الحجر الصحي المعتمدة من وزارة الصحة".

وأضاف: "أصدرت تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم، وبإجراءات قانونية شديدة وصارمة مع المتهاونين بالالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي".

#نابلس #طوارئ #كورونا #الحجر المنزلي

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