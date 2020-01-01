محافظ نابلس يصدر تعليمات للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

نابلس / سما /

شدّد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان على ضرورة الالتزام بتعليمات المكوث بالمنازل لجميع المواطنين.

وحذر رمضان في تصريح له من خطورة ما يمكن أن ينجم عنه الاستهتار، مؤكدًا على ضرورة أن تسود ثقافة الوعي بأهمية العزل في كسر سلسلة عدوى الوباء، موجهًا شكره لكل أبناء "شعبنا الذي عبّر بالتزامه عن حرصه ووعيه".

وقال المحافظ: "إننا نتعامل بجديّة تامّة مع المعلومات التي تصلنا عن عدم التزام بعض المواطنين الملزَمين بالحجر المنزلي، والموقّعين على تعهّدات بذلك وفق بروتوكولات الحجر الصحي المعتمدة من وزارة الصحة".

وأضاف: "أصدرت تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم، وبإجراءات قانونية شديدة وصارمة مع المتهاونين بالالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي".