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الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات طبية لقطاع غزة

الخميس 26 مارس 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات طبية لقطاع غزة


غزة / سما /

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري بعض المستلزمات الطبية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزه، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت إدارة معبر رفح، وصول 3 شاحنات مصرية محملة بمساعدات غذائية وطبية لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، حيث تم  فحصها وتعقيمها، والتعامل بإجراءات السلامة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أمس الأربعاء، إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى تسعة، حيث قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في بيان: "تم تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، ممن خالطوا الحالتين السابقتين".

وأوضح القدرة أن المصابين الجدد من رجال الأمن الذين كانوا محتجزين في نفس مركز الحجر، ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز، مضيفًا: تؤكد وزارة الصحة بصورة قاطعة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.

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