"حماس" تعلق على مبادرة الحوثي تجاه معتقليها في السعودية

غزة / سما /

أصدرت حركة "حماس" في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بياناً صحفياً هاماً حول مبادرة السيد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في اليمن، بخصوص المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وأكدت الحركة، في بيانها، متابعتها باهتمام المبادرة المقدرة التي أطلقها السيد عبد الملك الحوثي مساء اليوم بخصوص مبادلة الأسرى لديهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية.

وأضافت، وإننا إزاء هذه المبادرة الذاتية فإننا نقدر عالياً روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة.

وتابعت "كما أننا نجدد مطالبتنا المستمرة للإخوة في السعودية بضرورة الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجون المملكة، وعلى رأسهم الدكتور محمد الخضري أبو هاني، فالحركة لم تأل جهدا في التواصل مع القيادة السعودية على مدى قرابة عام كامل، وآخرها دعوة رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ المجاهد إسماعيل هنية لملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين لم يسببوا ضررا للمملكة، واحترموا أصول الضيافة في بلد شقيق دون مقابل أو شرط، فلا ذنب اقترفوه ولا جرم قاموا به".

فيما جددت الحركة تأكيدها على أن قضية فلسطين كانت وستبقى القضية الجامعة لأمتنا العربية الإسلامية، داعيةً الجميع إلى توحيد جهودهم لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، آملين وحدة أمتنا وجمع صفها.