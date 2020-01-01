الجامعة الإسلامية بغزة تتسلم مستشفى الصداقة التركي للاستفادة منه في أزمة كورونا

غزة / سما /

أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الخميس، تسلمها مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ليتم الاستفادة منه لخدمة الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس "كورونا"، وذلك بعد التواصل مع الحكومة التركية ومؤسسة تيكا.

وأفادت الجامعة في بيان لها، أنها بادرت بالاتصال مع وزارة الصحة الفلسطينية وأبدت استعدادها لوضع المستشفى بكامل إمكاناته وتجهيزاته تحت تصرف وزارة الصحة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الظروف الصحية الطارئة.

وأكدت أن هذا المستشفى يمتلك إمكانيات وتجهيزات على أعلى مستوى، وسوف يكون مساهمة مهمة وكبيرة في مواجهة الظروف الصحية الطارئة والحفاظ على صحة وسلامة أبناء قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفى التركي الفلسطيني، تم إنشاؤه داخل حرم الجامعة الإسلامية بمنحة من الحكومة التركية استجابة لطلب قدمته الجامعة لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وهو مستشفى كبير يتسع لحوالي مائتي سرير ويتكون من عدة مبانٍ وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والفرش الطبي اللائق وأفضل التجهيزات لأقسام الأشعة بأنواعها المختلفة وكذلك تجهيزات غرف العمليات والعناية الفائقة ومختلف التجهيزات الأخرى.