محافظ جنين يصدر تعميما بمنع مصانع الباطون وآليات البناء من العمل

جنين / سما /

أصدر محافظ جنين أكرم الرجوب تعميما يمنع بموجبه مختلف ورش البناء والمصانع الإنشائية، خاصة مصانع الباطون من العمل بشكل تام، في مختلف أرجاء المحافظة خلال فترة الطوارئ.

وقال الرجوب إن هذا القرار يسري على كل الآليات التي تعمل في هذه القطاع، التزاما بالإجراءات المتخذة بمنع التنقل وإغلاق المؤسسات الرسمية والخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب كافة جهات الاختصاص من أجهزة أمنية ومديرية حكم محلي وهيئات محلية، العمل بموجب القرار ابتداء من اليوم الخميس، تحت طائلة المسؤولية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمساءلة القانونية.