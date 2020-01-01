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"الإعلام" ونقابة الصحفيين تدعوان كافة وسائل الإعلام للالتزام بحقوق العاملين في ظل حالة الطوارئ

الخميس 26 مارس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام" ونقابة الصحفيين تدعوان كافة وسائل الإعلام للالتزام بحقوق العاملين في ظل حالة الطوارئ


رام الله / سما /

شددت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين على ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية العاملة في فلسطين، بقرارات رئيس الوزراء فيما يتصل بحقوق العاملين في ظل الظروف الخطيرة الراهنة، وعدم قدرتهم على التنقل.

وقال بيان مشترك لوزارة الإعلام ونقابة الصحفيين عُمّمَ، مساء اليوم الخميس، على وسائل الإعلام: "إننا ننظر بعين الاحترام والاعتزاز والتقدير للدور الكبير الذي تقومون به في ظل الظروف القاهرة والخطيرة التي نعيشها، ولتحملكم المسؤولية والالتزام المهني والوطني".

ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات رئيس الوزراء المستندة إلى المرسوم الرئاسي فيما يضمن التعامل مع كافة العاملين في المؤسسات الإعلامية بما لا يخالف تلك القرارات، ولا يمس بحقوق العاملين وعدم تعريضهم لأية إجراءات نتيجة التزامهم بقرار عدم التنقل وإمكانية تكليفهم بالعمل ما أمكن من منازلهم، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#وزارة الاعلام #نقابة الصحفيين #حالة الطوارئ

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