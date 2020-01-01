البريد الفلسطيني يتسلم شاحنة من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي

رام الله / سما /

- استلم البريد الفلسطيني اليوم الخميس، شاحنة من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي، محملة ب 1600 كيس بريدي وصل إلى مركز التبادل الدولي في أريحا.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان، أنه "للمرة الاولى ورد ضمن هذه الشحنة ارساليات مباشرة من ثلاث دول جديدة ليصبح عدد الدول التي ترسل ارسالياتها بشكل مباشر هي ثمانية، على أمل أن تحذو جميع دول العالم مثل هذه الخطوة".

وأضاف البيان، "تم استصدار التصاريح اللازمة لتأمين دخول هذه الشاحنة، والتي تم تعقيمها في مكتب بريد التبادل الدولي، بتوجيهات من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وبالتعاون مع دائرة جمارك مركز التبادل الدولي، ليتم الشروع بعمليات الفرز من قبل طواقم البريد يوم الأحد المقبل".