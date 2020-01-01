عريقات: الفلسطينييون يقاومون كورونا بامكانيات محدودة والاحتلال يهدم البيوت بلا خجل

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن أبناء شعبنا يقاومون فيروس كورونا وفق امكانيات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب الجرائم بحقهم.

وأضاف عريقات في بيان له، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال قامت اليوم بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا في أريحا، وبالأمس اجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم فى اسرائيل، وتم القاؤهم على مدخل اريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن .

وتابع: بلا خجل تقوم سلطة الاحتلال بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، هكذا تتعاون اسرائيل فى محاربة الكورونا؟.