محافظ جنين يهنئ أسيرا محررا من زبدة جنوب جنين أمضى 16 عاما

جنين / سما /

هنأ محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الخميس، الأسير المحرر محمد فواز فارس من قرية زبدة جنوب جنين، بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 16 عاما في السجون.

ونقل المحافظ الرجوب تهاني الرئيس محمود عباس، للأسير فارس وعائلته لتحرره من قيد السجان، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تولي اهتماما بقضية الأسرى بتكثيف الحراك على المستويين الاقليمي والدولي ولدى المؤسسات الحقوقية للضغط من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين وتبييض السجون.

وأشاد الرجوب بموقف عائلة الأسير المحرر وفعاليات زبدة بموقفهم الوطني من خلال التزامهم بعدم إقامة مهرجان إحتفاء بحرية الأسير، وذلك استجابة لقرارات الحكومة وحالة الطوارئ بعدم التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

بدوره، ثمن الأسير المحرر فارس هذه اللفتة الكريمة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين في السجن، من خلال عدم إدخال المعقمات والمواد الطبية لحمايتهم من فيروس كورونا، إضافة إلى معاناتهم اليومية بعدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية والمطلبية الحياتية والتي تنصلت منها مصلحة سجون الاحتلال.