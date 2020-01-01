سلطة النقد تصدر تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة

رام الله / سما /

أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الخميس، تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ الى أهمية استمرارية العجلة الاقتصادية وتلبية حاجة التجار والشركات والمؤسسات ومحطات المحروقات، وقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية، والتي تشمل دفع الأجور وشراء المواد التموينية والمواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والتخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترتيب وجدولة التزاماتهم المالية.

وأوضح أن آلية عمل غرفة المقاصة ستكون وفقًا لتواريخ استحقاق الشيكات، بحيث تتم معالجة جميع الشيكات التي استحقت خلال فترة الإغلاق، ويتم تمديد حقوق إعادة الشيكات لخمسة أيام من تاريخ تقديمها الى غرفة المقاصة بدلاً من ثلاثة أيام، وفي حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق في التواريخ، فيتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة وليس عدم كفاية الرصيد، وأما بخصوص الشيكات المسحوبة على نفس البنك سيستمر تحصيلها من خلال الفروع.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الأفراد والشركات بالإجراءات الوقائية، وعدم التجمهر في فروع المصارف، وضرورة استخدام الخدمات الالكترونية وخاصة الحوالات المالية الالكترونية والتي توفر الوقت والجهد.

وأوضح أن أوقات عمل المقاصة وتواريخ الشيكات المستحقة التي سيتم تسويتها ستكون على النحو التالي:





