القبض على 6 أشخاص وضبط 3 مركبات لمخالفتهم حاله الطوارئ في جنين

جنين / سما /

ألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص وضبطت 3 مركبات لمخالفتهم حاله الطوارئ وعدم التزامهم بالتعليمات في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة ، فقد تم إلقاء القبض على 6 أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع بدون أي مبرر وضبطت 3 مركبات مخالفين لحالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وتم التحفظ على الأشخاص والمركبات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

و دعت الشرطة، المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة فقط وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم .