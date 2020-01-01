"الاقتصاد" تغلق منشأتين في الخليل وتتلف معقمات مجهولة المصدر في طوباس

رام الله / سما /

أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل وبالتعاون مع الأجهزة الامنية والضابطة الجمركية، معملأ لإنتاج الألبان جنوب الخليل يعمل بدون ترخيص وفي ظروف غير صحية وسليمة.

وبين مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة الخليل ماهر القيسي، أن إغلاق المعمل جاء لعدم حصوله على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس، لافتا إلى اتلاف منشاة صناعية لإنتاج الملابس الوقاية لعدم حصولها على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

في سياق آخر، أتلفت طواقم وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، والضابطة الجمركية في محافظة طوباس معقمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، والذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.