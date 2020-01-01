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اعتقال مواطن بغزة نشر فيديو مفبركاً

الخميس 26 مارس 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مواطن بغزة نشر فيديو مفبركاً


غزة / سما /

 أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، مساء اليوم، أنها اعتقلت مواطن من سكان مدينة غزة، بعد أن نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لمركبة تابعة لشرطة المرور تطالب بإغلاق المحلات.

وبحسب شرطة المرور، فإنه تم تسليم المواطن للمباحث العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ودعت كافة المواطنين ليكونوا على قدر المسؤولية وعدم بث الشائعات والأكاذيب التي تهدف لإضعاف الجبهة الداخلية سواء بقصد أو بدون قصد.

ونشر عبر شبكات التواصل في اليومين الأخيرين مقطع فيديو أُشيع أنه من غزة لمركبة تتبع لشرطة المرور تطالب فيها أصحاب المحلات في مدينة غزة بالإغلاق، وتبين أنه مفبرك.

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