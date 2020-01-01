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فرض عقوبات بحق الأسير الشرباتي بعد إشعاله النيران بأحد مرافق معتقل نفحة

الخميس 26 مارس 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرض عقوبات بحق الأسير الشرباتي بعد إشعاله النيران بأحد مرافق معتقل نفحة


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليومالخميس، بأن إدارة معتقل "نفحة" فرضت عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ (المواطن) وذلك بعد قيامه يوم أمس بإشعال النيران بمقتنيات وملفات وإلقائها على غرفة الشرطة بمعتقل "نفحة" الصحراوي"، مما أدى إلى حرق جزء من الباب الخشبي لغرفة الشرطة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن العقوبات التي صدرت بحق الشرباتي تمثلت بعزله لمدة أسبوعين داخل الزنازين، وحرمانه من الكانتينا والزيارات لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيكل، وتعويضات بقيمة 3500 شيكل.

ولفتت الهيئة إلى أن ما قام به الأسير الشرباتي يوم أمس كان احتجاجاً على تجاهل إدارة معتقل "نفحة" لمطالب الأسرى وإهمالها لهم، وعدم قيامها باتخاذ الاجراءات والتدابير الصحية اللازمة داخل أقسام الأسرى لمنع انتشار فيروس كوفيد19 (كورونا).

يشار بأن الأسير شرباتي (51 عاماً) من مدينة الخليل، معتقل منذ عام 1988 ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام وتنقل بين عدة سجون إسرائيلية، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في إحدى السجون وعلى إثرها جرى قمعه من قبل سلطات الاحتلال.

#هيئة الاسرى #أيمن الشرباتي #معتقل نفحة

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