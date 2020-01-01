عبد الملك الحوثي يعلن عن مبادرة للإفراج عن أسرى "حماس" لدى السعودية

صنعاء /سما/

أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، على ثبات الموقف المبدأي في مساندة الشعب الفلسطيني وإدانة كل أشكال التآمر عليه.

وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة "اليوم الوطني للصمود": نعبر عن استنكارنا الشديد لما تقوم به السلطات السعودية من اختطاف لأعضاء في حركة "حماس" ومحاكمتهم، معلناً استعداد الحركة بشكل تام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من الضباط والجنود السعودين مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة "حماس".

وأشار إلى أن النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين، كما أن النظام السعودي ينظر إلى اليمن نظرة سوداوية عليه أن يغيرها، كما جاء.

وأضاف "لا جدوى من استمرار العدوان على اليمن لأنه ليس صحيحًا، إننا لا نشكل خطرًا على أحد في العالم العربي أنكم تجنون المزيد من الفشل كلما استمر عدوانكم على اليمن".