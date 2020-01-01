  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عبد الملك الحوثي يعلن عن مبادرة للإفراج عن أسرى "حماس" لدى السعودية

الخميس 26 مارس 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الملك الحوثي يعلن عن مبادرة للإفراج عن أسرى "حماس" لدى السعودية


صنعاء /سما/

أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، على ثبات الموقف المبدأي في مساندة الشعب الفلسطيني وإدانة كل أشكال التآمر عليه.

وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة "اليوم الوطني للصمود": نعبر عن استنكارنا الشديد لما تقوم به السلطات السعودية من اختطاف لأعضاء في حركة "حماس" ومحاكمتهم، معلناً استعداد الحركة بشكل تام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من الضباط والجنود السعودين مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة "حماس".

وأشار إلى أن النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين، كما أن النظام السعودي ينظر إلى اليمن نظرة سوداوية عليه أن يغيرها، كما جاء.

وأضاف "لا جدوى من استمرار العدوان على اليمن لأنه ليس صحيحًا، إننا لا نشكل خطرًا على أحد في العالم العربي أنكم تجنون المزيد من الفشل كلما استمر عدوانكم على اليمن".

#غزة #اليمن #الشعب الفلسطيني #حماس #انصار الله #السعودية #عبد الملك الحوثي #اسرى #المعتقلين السياسيين

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الصحة الإسرائيلية تجهل معطيات فيروس كورونا وتتبنى سيناريوهات مرعبة!!

فيديو .. ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

الأخبار الرئيسية

غزة: إطلاق استغاثة بـ 23 مليون دولار لمواجهة كورونا وتدارس إمكانية فرض حظر التجوال

اشتية: الأيام المقبلة ستكون أصعب وإجراءات مشددة على نقاط عبور العمال وبدو والقرى المحيطة

قادة دول يدخلون الحجر الصحي وحالات الوفاة بفايروس كورونا تتفشى في العالم أجمع

كورونا في اسرائيل: 8 وفيات و2666 إصابة

860x484 (1)

قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل