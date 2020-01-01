وزير العمل: نتابع قضية العمال العائدين من أراضي الـ48 عبر معبر قلقيلية

رام الله / سما /

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزارة تتابع عن كثب باهتمام شديد قضية العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، وكيفية التعاطي معهم للحفاظ على حياتهم وعوائلهم، من مخاطر انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وأضاف أبو جيش خلال جولته، اليوم الخميس، في المعبر الشمالي بمحافظة قلقيلية، أنه سيتم مراقبة تحركات العمال وحصرهم، ليتم تقديم الاجراءات الصحية الوقائية لهم، لتجنب أي مخاطر محتملة بفعل الوباء.

وطالب العمال بضرورة الذهاب إلى أقرب مركز طبي والتواصل مع الجهات المختصة من تلقاء أنفسهم، لما له من أهمية قصوى لتجنبهم من أي مخاطر قد تلحق بهم لاحقا، أو لعائلاتهم.

بدوره، أكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الحثيثة للوقوف على وضع العمال ومنع انتشار وتفشي الوباء.

وأشار إلى أن الوضع داخل أراضي الـ48 والمستوطنات خطير جدا، ما يتطلب جهدا مضاعفا من كافة المؤسسات والأفراد، لتجنيب شعبنا هذا الوباء الخطير.