المالكي: اتصالاتنا مستمرة لدعم شعبنا في مواجهة وباء كورونا

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن وزير الخارجية رياض المالكي، أجرى سلسلة من الاتصالات وبعث بعدد من الرسائل لنظرائه من وزراء الخارجية على المستوى العربي والإقليمي والدولي بهدف حشد أوسع دعم مادي وعيني للحكومة الفلسطينية لمساندتها في تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة خاصة فيما يتعلق بالإمكانيات اللازمة لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن أبرز الرسائل والاتصالات التي أجراها، كانت مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، والرسالة التي بعثها لوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والرسالة الموجهة لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، خاصة بعد اعلان البنك الإسلامي للتنمية تخصيص مبالغ مالية لدعم إجراءات الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما أجرى المالكي اتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا وبلجيكا، وبحث قضايا الدعم والاسناد المطلوبة لدولة فلسطين مع سفراء دولة فلسطين في كل من: جنيف، وموسكو، وباكستان وغيرها من الدول، واطمأن على أوضاع السفارات والطواقم العملة فيها، وأوضاع جالياتنا في تلك الدول.

بدورها، قامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" بتعميم دليل الارشادات الصحي المعتمد على جميع سفارات دولة فلسطين للاستفادة منها في توعية ابناء الجالية والعاملين في السفارات والطلبة.

كما تتابع الوزارة باهتمام كبير قضية الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة الى الوطن خاصة الطلبة والمواطنين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتبذل قصارى جهدها لتأمين عودتهم الى الوطن، آملة أن تتكلل جهودها بالنجاح.