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الكيلة تطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على جهود مواجهة "كورونا"

الخميس 26 مارس 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على جهود مواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

أطلعت وزيرة الصحة مي الكيلة، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف، على جهود الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا".

 واستعرضت الكيلة لدى استقبالها بورجسدرف اليوم الخميس، الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة منذ بدء انتشار فيروس كورونا في العالم وتحوله إلى جائحة، إضافة إلى الاحتياجات الماسة للقطاع الصحي للتصدي لهذا الفيروس والحد من انتشاره.

وشددت على أن سلطات الاحتلال تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين من خلال القاء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا منهم على قارعة الطريق دون تقديم أي مساعدة طبية لهم، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

#الصحة #فلسطين #كورونا #الاتحاد الاوروبي

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