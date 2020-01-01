  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة عبرية تكشف: غالبية المصابين بـ "كورونا" تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية

الخميس 26 مارس 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف: غالبية المصابين بـ "كورونا" تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "جورزاليم بوست" العبرية يوم الخميس، أنّ ربع حالات الفايروس في اسرائيل تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية.

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الكنيس هو المكان الاكثر شيوعا للإصابة بالفيروس في اسرائيل حيث سجلت  24 ٪ من مجموع حالات العدوى، ونسبة  5 ٪  من الاصابات حدثت في المدارس الدينية.

وأضافت، أنّ الأرقام الجديدة دفعت عدة مؤسسات لدعوة  إلى دعوة كبار الحاخامات لحظر الصلاة في المعابد، بسبب الأدلة الواضحة على أن الصلاة الجماعية تساعد على انتشار فيروس كورونا .

وأشارت الصحيفة نقلاً، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في اسرائيل ارتفع إلى 2495 شخصًا بالفيروس، منها 41 إصابة في حالة خطيرة.

ونقلت عن المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمان توف"، في بداية الاجتماع الأول للجنة الكنيست حول فايروس "كورونا": "نحن في وضع حيث يتضاعف عدد المرضى كل ثلاثة أيام، هذا أمر خطير مسألة أيام وسنكون على وشك الإغلاق التام، فهذا الحدث هو تسونامي لم يكن بالإمكان التحضير له."  

وأوضح، سنتخذ خطوات صعبة خلال الساعات القادمة بالسماح بقدر من الحرية بعد عيد الفصح في محاولة لتحرير الاقتصاد قليلاً بطريقة مُدارة وخاضعة للسيطرة، ونريد بشكل خاص تقليل عدد المرضى الذين يعانون ويقهرون المرض بشكل ملحوظ ".

واضاف "نحن خائفون جدا مما سيحدث في عيد الفصح ورمضان عندما يخرج الناس ويلتقون بعضهم البعض، وهذا هو أخطر شيء موجود". "الأسبوعان التاليان حاسمان لنجاحنا ضد المرض."

كما أكدت، أنّ القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في اسرائيل أضرت بعمق بالاقتصاد الإسرائيلي. في الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ ارتفع عدد البطالة لـ 39000 شخص، ليصل معدل البطالة إلى 20.4٪، بعدما كانت النسبة 4٪ قبل أزمة "كورونا".

#اسرائيل #فيروس كورونا #الكنس اليهودية #اصابات #وباء

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ64

الصحة الإسرائيلية تجهل معطيات فيروس كورونا وتتبنى سيناريوهات مرعبة!!

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة حول اخر مستجدات فيروس كورونا

اشتية: الأيام المقبلة ستكون أصعب وإجراءات مشددة على نقاط عبور العمال وبدو والقرى المحيطة

قادة دول يدخلون الحجر الصحي وحالات الوفاة بفايروس كورونا تتفشى في العالم أجمع

كورونا في اسرائيل: 8 وفيات و2666 إصابة

860x484 (1)

قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل