صحيفة عبرية تكشف: غالبية المصابين بـ "كورونا" تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "جورزاليم بوست" العبرية يوم الخميس، أنّ ربع حالات الفايروس في اسرائيل تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية.

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الكنيس هو المكان الاكثر شيوعا للإصابة بالفيروس في اسرائيل حيث سجلت 24 ٪ من مجموع حالات العدوى، ونسبة 5 ٪ من الاصابات حدثت في المدارس الدينية.

وأضافت، أنّ الأرقام الجديدة دفعت عدة مؤسسات لدعوة إلى دعوة كبار الحاخامات لحظر الصلاة في المعابد، بسبب الأدلة الواضحة على أن الصلاة الجماعية تساعد على انتشار فيروس كورونا .

وأشارت الصحيفة نقلاً، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في اسرائيل ارتفع إلى 2495 شخصًا بالفيروس، منها 41 إصابة في حالة خطيرة.

ونقلت عن المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمان توف"، في بداية الاجتماع الأول للجنة الكنيست حول فايروس "كورونا": "نحن في وضع حيث يتضاعف عدد المرضى كل ثلاثة أيام، هذا أمر خطير مسألة أيام وسنكون على وشك الإغلاق التام، فهذا الحدث هو تسونامي لم يكن بالإمكان التحضير له."

وأوضح، سنتخذ خطوات صعبة خلال الساعات القادمة بالسماح بقدر من الحرية بعد عيد الفصح في محاولة لتحرير الاقتصاد قليلاً بطريقة مُدارة وخاضعة للسيطرة، ونريد بشكل خاص تقليل عدد المرضى الذين يعانون ويقهرون المرض بشكل ملحوظ ".

واضاف "نحن خائفون جدا مما سيحدث في عيد الفصح ورمضان عندما يخرج الناس ويلتقون بعضهم البعض، وهذا هو أخطر شيء موجود". "الأسبوعان التاليان حاسمان لنجاحنا ضد المرض."

كما أكدت، أنّ القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في اسرائيل أضرت بعمق بالاقتصاد الإسرائيلي. في الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ ارتفع عدد البطالة لـ 39000 شخص، ليصل معدل البطالة إلى 20.4٪، بعدما كانت النسبة 4٪ قبل أزمة "كورونا".