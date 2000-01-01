قادة دول يدخلون الحجر الصحي وحالات الوفاة بفايروس كورونا تتفشى في العالم أجمع

سما /عواصم/

أجبر فايروس كورونا العديد من قادة العالم، للدخول إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً، الذي لم يجبره لهم أي حرب كانت في التاريخ، بالإضافة إلى وفيات لوزراء ونواب رؤساء وبرلمانيين دوليين.

منظمة الصحة العالمية.. لا تغييرات على عدوانية "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم ترصد أي تغيرات ملموسة في مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره في مختلف مناطق العالم.

وجاء هذا التعليق على لسان المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، طارق ياساريفيتش، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أي تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أي مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.

ماليزيا.. ملكها وزوجته في الحجر الصحي

في ماليزيا، أكدت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، عن إصابة 7 موظفين في القصر الملكي "إستانا نيجارا" بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وهو ما دفع بالقصر إلى وضع الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه وزوجته الملكة تونكو حجة عزيزة أمينة ميمونة اسكندرية في الحجر الصحي الاحتياطي.

وأضافت المصادر إنه تم إجراء فحص فيروس كوفيد-19 للملك والملكة وظهرت نتائجهما سلبية، فيما تم نقل الموظفين المصابين إلى مستشفى كوالالمبور العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وقال مسؤول القصر الملكي داتوك أحمد فاضل شمس الدين: "رغم النتائج السلبية لاختبار الفيروس، فإن جلالة الملك والملكة سيخضعان لحجر صحي طوعي لمدة 14 يوماً بدأت يوم البارحة".

الكونغو.. وفاة مستشار الرئيس

أعلنت العديد من وسائل الإعلام في الكونغو الديمقراطية، وفاة "جان جوزيف موكندي مولومبا"، أحد مستشاري رئيس البلاد، ، فيليكس تشيسيكيدي؛ جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت المصادر أن "مولومبا" (74 عامًا) محامي الرئيس، وصديقه المقرب، ساءت حالته الصحية بعد إيجابية التحاليل التي أجريت له وأثبتت حمله للفيروس، ليلقى حتفه متأثرًا بالإصابة.

وتشير المصادر إلى أن مستشار الرئيس، ربما يكون قد أصيب بالفيروس حينما كان في فرنسا بوقت سابق؛ لإجراء فحوصات طبية.

الصين.. مصدرة الفايروس خالية من إصاباته المحلية

أفادت السلطات الصحية الصينية يوم الخميس، بعدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الأخيرين.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم تسجيل 67 إصابة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأن جميع تلك الحالات كانت لأشخاص قدموا من الخارج.

وتمكنت الصين من التحكم بانتشار الفيروس إلى درجة كبيرة، وبدأت إدارات المدن بتخفيف حالة الطوارئ.

وفي نفس السياق، بدأت الحياة في مدينة ووهان التي تعتبر بؤرة انتشار الوباء، تعود إلى طبيعتها، بعد أن أعلنت السلطات المحلية عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة فيها.

يذكر أن الصین سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و277.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

أمريكا.. أعداد الوفيات تجاوزت حاجز الألف

تجاوزت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأربعاء، حاجز الألف وفاة، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 70 ألف حالة.

وبحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأميركية، بلغ عدد الوفيات حتى الآن في الولايات المتحدة 1041 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 68 ألفا و960 إصابة.

وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه، بينما كانت حصيلة الإصابات، بحسب الجامعة، حتى الساعة الخامسة فجرا من صباح الأربعاء، نحو 55 ألف إصابة مؤكدة.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير في الإصابات بالولايات المتحدة، حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من إمكانية تحوّل البلاد إلى بؤرة تفش لفيروس كورونا.

وتتصدر ولاية نيويورك الأميركية الولايات الأخرى، من حيث أعداد الإصابات بأكثر من 33 ألف إصابة مؤكدة، تليها نيوجيرسي بأكثر من 4 آلاف إصابة وكاليفورنيا بأكثر من 3 آلاف، فيما سجل أقل عدد من الإصابات حتى الآن داخل الحدود الأميركية في ويست فيرجينيا بـ39 إصابة، بينما كانت فيرجن آيلاند أقل الأراضي التابعة للولايات المتحدة إصابة بـ17 حالة مؤكدة فقط، حتى الآن.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، إن مدينة نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب حتى الآن".

وتابع، "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس والحكومة تعمل ما يمكنها لمساعدة الولاية".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.

وأكد أنه، يولي العمال والمؤسسات الاقتصادية اهتماما كبيرا في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح ترامب أن لن يتردد في العودة للكونغرس لطلب مساعدات إضافية إذا اضطر لذلك.

وأعلن ترامب حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن عمدة نيويورك أن 200 وفاة بسبب فيروس كورونا في المدينة ونحو 17856 إصابة وهو ما يعادل 32% من الحالات في البلاد.

وشدد ترامب على أنه سيوقع على حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمجرد إقرارها من الكونغرس.

روسيا.. حالتا وفاة جديدتان

أعلنت السلطات الروسية يوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مركز الإعلام الحكومي الخاص بمراقبة وضع تفشي فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في 18 منطقة بالبلاد، معظمها (136 إصابة) في العاصمة موسكو.

كما سجلت أول إصابتين بالفيروس في جمهورية بورياتيا شرق سيبيريا، فيما ارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 840 حالة سجلت في 56 منطقة.

أما بخصوص حالتي الوفاة فهما تعدان أول ضحيتين للفيروس في روسيا.

وتعافى تسعة أشخاص بالكامل من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن المصابين الجدد زاروا في الأسبوعين الماضيين دولا يتفشى فيها فيروس كورونا على نطاق واسع، مؤكدا أن جميع المرضى وضعوا داخل وحدات معزولة في المستشفيات حيث يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة، وقد تم تحديد قائمة الأشخاص الذين تفاعلوا معهم في الآونة الأخيرة ويجري فحصهم حاليا للتأكد من احتمال إصابتهم بالفيروس أيضا.

الفاتيكان.. كورونا يصيب أسقف مقر سكن "البابا فرنسيس"

كشفت وسائل إعلام إيطالية مساء أمس الأربعاء، عن إصابة أسقف يقيم في مقر سكن البابا فرنسيس في الفاتيكان بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل الإعلام وبينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إن الأسقف المصاب يعمل في أمانة سر دولة الفاتيكان (حكومة الفاتيكان) ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاما) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وأضافت نقلا عن مصادر غير رسمية أنه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتخذت إجراءات لتطهير المبنى.

وكان البابا فضل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعا بدلا من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.

ونقلت صحيفة "أمريكا" الأمريكية عن صحافي متخصص بشؤون الفاتيكان وقريب من الحبر الأعظم قوله إن الأسقف المصاب بفيروس كورونا هو المونسنيور جيانلوكا بيتزولي (58 عاما) مدير القسم الإيطالي في أمانة سر دولة الفاتيكان، مشيرا إلى أن هذا الأسقف يقيم بصورة دائمة في "بيت القديسة مارثا"، على غرار حوالى عشرة كهنة آخرين يعملون في دوائر الفاتيكان، لكنه لم يكن على اتصال مباشر بالبابا.

وبذلك يرتفع إلى 5 عدد الإصابات التي سجلت لغاية اليوم بفيروس كورونا المستجد في الفاتيكان، علما أن الإصابات الأربع السابقة لم تكن قريبة إلى هذا الحد من البابا.

ألمانيا.. الموت يلاحق المصابين بكورونا

كشفت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب هذا الفيروس المستجد.

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة بيوم أمس الأربعاء، بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين صفوفها، وفقا لمراسلة "سكاي نيوز عربية" في باريس.

الفلبين

سجلت الفلبين، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 45 حالة وفاة.

الهند

ارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الهند إلى 649 مقابل 13 وفاة.

تايلند

سجلت تايلاند، 111 إصابة جديدة مما يرفع عدد الإصابات إلى 1045.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، 104 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 إصابة.

إسبانيا.. تمديد العمل بحالة الطوارئ

وافق البرلمان الإسباني يوم الخميس، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة "يورو نيوز"، يأتي ذلك، بعدما سجلت إسبانيا 738 حالة وفاة الأربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3434 حالة وفاة، متجاوزة الصين في عدد حالات الوفاة المسجلة بالفيروس.

اليابان.. عشرات الإصابات الجديدة

ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء (Jiji Press) أن العاصمة طوكيو أعلنت اليوم الخميس عن أكثر من 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وعقدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي مؤتمرا صحفيا طارئا في وقت متأخر أمس الأربعاء للتحذير من خطر حدوث قفزة كبيرة في الإصابات، وطالبت السكان بتجنب الخروج إلا للضرورة حتى 12 أبريل.

وأصبحت المدينة مركز تفشي الفيروس في اليابان، بعد أن سجلت أكثر من 250 إصابة.

وأكدت السلطات اليابانية أمس الأربعاء رصد 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز بذلك حصيلتها 1300 حالة.

إندونيسيا.. وفيات على الطرقات

أفادت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الخميس، بتسجيل 20 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 78 والإصابات إلى 893، فيما تماثل 35 شخصا للشفاء.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجوال، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

ايران.. موجة جديدة من تفشي كورونا

علنت الحكومة الإيرانية عن قيود جديدة على حركة التنقل واستخدام المواصلات الداخلية، محذرة من "موجة ثانية" من تفشي فيروس كورونا.

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء انتشار الوباء في الجمهورية الإسلامية 2000 شخص.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة، علي الربيعي، تجاهل بعض الناس لتعليمات الحكومة وسفرهم خلال عطلة نوروز.

وقال إن الحكومة منعت السفر بين المدن، وستعلن عن إجراءات أخرى.

ويتردد المسؤولون حتى الآن في فرض إغلاق كامل للبلاد، على الرغم من أنها أصبحت من بين أكثر الدول تضررا بالفيروس.

ويقولون إن السلطات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس، وإن كان الكثير من الإيرانيين متخوفون من المستقبل.

وأكد وزير الصحة، كيانوش جهانبور يوم الأربعاء 143 وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2077 شخصا.

وقال إن عدد الإصابات ارتفع من 2206 إلى 27017، على الرغم من أن العديد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.

(8) دول يقنعون أمريكا رفع العقوبات التي تعيق مكافحة "كورونا"

طالبت مجموعة من الدول في مقدمتها روسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس التاجي.

وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

ودعت هذه الدول الأمين العام إلى"المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

اسرائيل.. إيطاليا جديدة ستتحول في شوارع تل أبيب

أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم الخميس عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ليلة أمس، لترتفع حصيلة المرضى بذلك إلى 2.5 ألف شخص تقريبا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 2495 شخصا، لا يزال 41 منهم في حالة خطرة.

وأشارت الوزارة إلى أن 66 مواطنا قد تعافوا بالكامل من الفيروس، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى خمس حالات وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 5240 فحصا طبيا، مضيفة أن نحو 59.5 ألف يخضعون حاليا للحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي.

فلسطين.. سيدة متوفية تلقي 13 من عائلتها بالحجر الصحي

أكدت وزيرة الصحة "مي الكيلة" صباح يوم الخميس، أنّ (13) شخصاً أصيبوا بفايروس كورونا، ممن خالطوا السيدة المتوفاة في قرية بدو بمدينة القدس المحتلة.

وقالت في تصريحات صحفية، إنّ عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بلدة بدو شمال غرب القدس ارتفع إلى 13، بعد تسجيل حالات جديدة ظهرت نتيجتها صباح يوم "الخميس"، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي في فلسطين لـ 86 .

وأفادت كيلة، أنّ موضوع قرية بدو خطير جدًا وسنتخذ إجراءات مناسبة، وسيتم عمل مسح كامل لكامل الزملاء في المستشفيات..

وأشارت، إلى أنّ كل من خالط السيدة المتوفاة سواء طبيب أو ممرض أو زائر يجب أن يخبر الطواقم الطية فورًا.

وكان ابراهيم ملحم الناطق باسم حكومة رام الله أعلن صباح يوم الخميس، عن إخضاع بلدة بدو بمدينة القدس المحتلة، لحجر صحي كامل، والطواقم الصحية أخذت عينات من المخالطين للسيدة المتوفاة بفايروس كورونا.

وقال ملحم في تصريحات إذاعية، إنّ أوضاع المحجورين في كافة المناطق مستقرة، ولم تظهر حتى الآن حالات جديدة مصابة بالفيروس.

وحذر، العمال مجددًا بعدم الذهاب للعمل في المستوطنات، مؤكداً "تجري المسوحات حتى في قرية بدو وهناك 5 من المخالطين للفقيدة في القرية".

وتابع، أنّ جميع المخالطين في قرية بدو نقلو لمكان الحجر الصحي في ترمسعيا.

وبتسجيل الإصابات الـ13، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في قرية بدو إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم الأربعاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.

الكويت تسجل (13) إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 .

من جانبه أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح اليوم شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت أو تماثلت للشفاء إلى 49.

عُمان.. (10) إصابات جديدة

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) لمواطنين.

وقالت الوزارة إنه خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي.

وتوعد الادّعاء العام العماني، اليوم الخميس، القادمين إلى البلاد، ممن يخفون إصابتهم بفيروس كورونا أو أحد الأمراض المعدية، بالحبس سنة ودفع غرامة تقدر بـ26 ألف دولار.

سجلت وزارة الصحة العمانية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات.

لبنان: حالة وفاة جديدة.. والأردن: لا جديد يذكر

توفي شخص وأصيب أخرين بفايروس كورونا، في لبنان، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا covid -19 في لبنان إلى 333 حالة، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت 5534 فحصاً، وفق ما جاء في التقرير اليومي الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الكبير، مع الإشارة إلى أنّ عدد الوفيات بلغ 6.

أمّا الأردن فلم تسجل حالة جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية ليبقى عدد مصاليها بفايروس كورونا 153 حالة بعد تسجيل 26 إصابة جديدة الأربعاء.