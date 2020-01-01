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بسبب "كورونا".. البريد يتيح لموظفي غزة امكانية تحديد مكان وزمان استلام رواتبهم

الخميس 26 مارس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب "كورونا".. البريد يتيح لموظفي غزة امكانية تحديد مكان وزمان استلام رواتبهم


غزة / سما /

خصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة، خدمة عبر صفحة "الدخول الموحد" الإلكتروني خاصة بالموظفين والمنتفعين من خدمات بنك البريد.

وأتاحت الوزارة للموظفين والمنتفعين طريقة لتحديد الموعد الذي يريده لتقاضي الراتب أو الدفعة المالية، ومكان وزمان الإستلام.

وبينت أن يمكن للمستفيد الدخول عبر التسجيل الموحد والدخول إلى خانة "حجز موعد استلام الراتب" لتحديد الخيارات التي تناسبه.

وأشارت إلى تفعيل هذه الخدمة عقب الإعلان مباشرة من قبل وزارة المالية بغزة عن صرف الدفعة الشهرية للموظفين، وحتى صرف المنحة القطرية 100$.

رابط الدخول والتسجيل

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