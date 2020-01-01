غدًا.. إغلاق الأسواق العامة في غزة والبلدية تشرع في تعقيمها

غزة / سما /

أفادت بلدية غزة، اليوم الخميس، إنها ستشرع بتعقيم أسواق مدينة غزة يوم غد الجمعة بناء على قرار الشرطة الفلسطينية بإغلاق الأسواق.

وذكرت البلدية في بيان مقتضب، أن الأسواق ستشمل: "فراس، الزاوية، الجمعة، الشجاعية، معسكر الشاطئ، الشيخ رضوان".

وأوضحت بلدية غزة، أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، عن 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الحجر الصحي برفح، مشيرة إلى أنهم من المخالطين للمصابين اللذان جاءا من باكستان.