  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غدًا.. إغلاق الأسواق العامة في غزة والبلدية تشرع في تعقيمها

الخميس 26 مارس 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدًا.. إغلاق الأسواق العامة في غزة والبلدية تشرع في تعقيمها


غزة / سما /

أفادت بلدية غزة، اليوم الخميس، إنها ستشرع بتعقيم أسواق مدينة غزة يوم غد الجمعة بناء على قرار الشرطة الفلسطينية بإغلاق الأسواق.

وذكرت البلدية في بيان مقتضب، أن الأسواق ستشمل: "فراس، الزاوية، الجمعة، الشجاعية، معسكر الشاطئ، الشيخ رضوان".

وأوضحت بلدية غزة، أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، عن 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الحجر الصحي برفح، مشيرة إلى أنهم من المخالطين للمصابين اللذان جاءا من باكستان.

#بلدية غزة #اغلاق الاسواق #غزة #كورونا #الصحة بغزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. والداخلية: إجراءات جديدة تتعلق بإدخال البضائع ومتابعة الأسواق

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الأخبار الرئيسية

اشتية: الأيام المقبلة ستكون أصعب وإجراءات مشددة على نقاط عبور العمال وبدو والقرى المحيطة

كورونا في اسرائيل: 8 وفيات و2666 إصابة

860x484 (1)

قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل

فيديو .. ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

45679

الصحة الاسرائيلية : "نسابق الزمن لاحتواء الفيروس وخائفون جدا من عيد الفصح وشهر رمضان "