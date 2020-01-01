بلدية النصيرات تناقش خطة نقل البسطات العشوائية من الشوارع العامة

غزة / سما /

عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، اجتماعا موسعاً، ضم كلا من (شرطة بلديات الوسطى، الدفاع المدني، وشرطة المرور)، وذلك بهدف التأكيد على إغلاق الأسواق العامة أمام التجار والمواطنين، ونقل البسطات العشوائية إلى منطقة السوق الشعبي، وفق رؤية تنظيمية أعدتها البلدية.

وبحث رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية النصيرات المكلف موسى جبر، خطة تنفيذ ونقل البسطات العشوائية التي تعيق حركة المرور وتتسبب في ازدحام مروري خانق في الشوارع الرئيسية للنصيرات، إلى منطقة موحدة للبسطات.

وذكر جبر، أن خطة نقل البسطات جاءت تماشيا مع توجهات الدفاع المدني والأجهزة الشرطية وتوصياتها بنقل البسطات، التي تؤدي إلى إعاقة كبيرة في حركة المرور، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.

وبيّن جبر أن خطة نقل البسطات سيتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة المقبلة، بمتابعة ميدانية من شرطة البلديات وموظفي البلدية، داعيا أصحاب البسطات إلى التعاون في تنفيذ هذا القرار الذي يصب في مصلحة الجميع.