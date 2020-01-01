  1. الرئيسية
  2. مقالات

السردين والبزرة وأهل غزة ومقاومة الكورونا..د. طلال الشريف

الخميس 26 مارس 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السردين والبزرة وأهل غزة ومقاومة الكورونا..د. طلال الشريف


وهنا نتحدث عن معدن الزنك.
مادة الزنك متوفرة في أرخص أنواع السمك وهو السردين والبزرة وخاصة لأهالي قطاع غزة.
والأهم تعالوا لنعرف ببساطة كيف يعمل العلاج للكورونا كما توافق الأطباء وأهمية الزنك في ذلك
الخلية ببساطة عبارة عن جدارين، جدار خارجي هو السيتوبلازم وداخلها جدار الليسوسوم المادة التي يتكاثر فيها فيروس الكورونا.
فيروس الكورونا يخترق جدار السيتوبلازم الأول ويخترق جدار الليسوسوم الثاتي، ويستقر داخل مادة الليسوسوم ويبدأ التكاثر داخل مادة الخلية (الليسوسوم) لإنتاج كميات من فيروس الكورونا ليدمر الخلية من داخلها.
  الكلوروكين العلاج الذي يمكن أن يكون هو العلاج المتوفر الوحيد الذي بدأ الأطباء باستخدامه لعلاج الكورونا.
عمل الكلوركين يعتمد على أيون الزنك القادر على إختراق جدار الليسوسوم وقتل الفيروس ووقف عمله، ولذلك يحتاج الجسم لنجاح العلاج على وجود وتوفر مادة الزنك بالجسم ليتم إدخالها إلى الخلية ليقتل فيروس الكورونا وكلما توفرت مادة الزنك في الجسم سيؤدي ذلك لنجاح العلاج بعقار الكلوروكين أما نقص الزنك في الجسم فيقلل من نجاح العلاج.
 توجد مادة الزنك في الأغذية التالية
السردين، المحار، الكبد، اللحم البقري الأحمر، المشمش، الأفوكادو، الخوخ، الكيوي، الفراولة، العليق، الزبيب، المكسرات، القمح، الزنحبيل، البصل والثوم،  وأقلها الموز.
 معظم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين تحتوي على الزنك وهو من الاغذية الاساسية للحفاظ على نظام مناعي وصحي، ولبناء البروتينات، ولخلق الحمض النووي.
يعتبر  الزنك مصدر حيوي لنظام مناعة سليم، وتعزيز النمو الصحي في مرحلة الطفولة، والشفاء من الجروح، وفوائد أخرى منها علاج جب الشباب وتسهيل الولادة وتحسين الذاكرة، وفوائد جمة.
مادة الزنك مهمة لتقوية الحيوانات المنوية وزيادة عددها، والزنك يرتبط بنمو الأعضاء الجنسية بشكل صحي في وقت مبكر من الحياة،  ويربط الخبراء بين معدن الزنك ومستويات هرمون التستوستيرون في الدم.
 انخفاض مادة الزنك في الدم يمكن أن يؤثر في عمل الغدد الجنسية عند الذكور ويؤدي إلى انخفاض عدد الحيونات المنوية.
.... كثروا من السردين والبزرة يا أهل غزة فقد يغطي ذلك جزء من مقاومة فيروس الكورونا. ويرفع مستوى المناعة في أوضاعكم الصعبة والحصار.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. والداخلية: إجراءات جديدة تتعلق بإدخال البضائع ومتابعة الأسواق

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الأخبار الرئيسية

كورونا في اسرائيل: 8 وفيات و2666 إصابة

860x484 (1)

قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل

فيديو .. ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

45679

الصحة الاسرائيلية : "نسابق الزمن لاحتواء الفيروس وخائفون جدا من عيد الفصح وشهر رمضان "

495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين