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الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمساعدة واشنطن في مواجهة “كورونا”

الخميس 26 مارس 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمساعدة واشنطن في مواجهة “كورونا”


طهران /وكالات /

ال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن طهران مستعدة لتقديم المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، حال طلبت ذلك.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها سلامي من العاصمة طهران.
وفي معرض تعليقه على العرض الأمريكي لبلاده، حول مساعدتها في مواجهة “كورونا”، وصفه سلامي بـ “العرض المخادع”.
وأشار إلى حجم الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس، مردفاً: “شخصياً، أوكد أننا مستعدون لتقديم المساعدة في حال احتاج الشعب الأمريكي لذلك.”
وأكد سلامي رفض طهران للعرض الأمريكي الخاص بمساعدتها في مواجهة “كورونا”، مبيناً أنهم ليسوا بحاجة إليها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد عرض في أواخر فبراير/شباط الماضي، تقديم بلاده المساعدة لطهران في مواجهة الفيروس، الخطوة التي وصفها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بغير الصادقة، مطالباً واشنطن برفع عقوبات الأدوية على الأقل، عن بلاده.
هذا واقترب إصابات “كورونا” في الولايات المتحدة حتى الآن، من 70 ألفا، فيما تجاوزت الوفيات 1000 شخصا.
وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

#ايران #كورونا #الحرس الثوري #واشنطن

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