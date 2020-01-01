  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كورونا : وضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي

الخميس 26 مارس 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا : وضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي


كوالمبور/ وكالات/

تم عزل ملك ماليزيا السلطان عبد الله رياض الدين المصطفى والملكة عزيزة أمين ميمونة اسكندريا لفحصهما والتأكد من خلوهما من فيروس كورونا بعد اكتشاف الفيروس لدى 7 من رجال البلاط وعماله.

 ذكرت ذلك وكالة أنباء ماليزيا الرسمية والنسخة الإلكترونية من صحيفة the Star على الإنترنت اليوم، نقلا عن بيان صادر عن الديوان الملكي، قال إنه تم اكتشاف فيروس كورونا ليس فقط بين العاملين في القصر الملكي، بل وبين رجال البلاط أيضا.

ونقلت الصحيفة عن أحمد فاضل شمس الدين، رئيس مكتب البلاط السلطاني قوله "تبين أن اختبارات أصحاب الجلالة كانت سلبية، لكن أصحاب الجلالة سيتعين عليهم تحمل الحجر الصحي الذي بدأ أمس لمدة 14 يوما".

حاليا، ووفقا لوزارة الصحة في ماليزيا، فإن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الوباء بلغ 1،796 شخصا توفي منهم 21 وشفي 199.

وترتبط معظم حالات العدوى بحدث ديني إسلامي ضخم أقيم في أحد مساجد العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس الجاري، حضره أكثر من 16 ألف شخص.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري أن تفشي عدوى فيروس كورونا  يعتبر وباء. ووفقا لأحدث بيانات هذا المنظمة الأممية، فإن أكثر من 414 ألف شخص مصاب بالفعل بهذا الفيروس التاجي في العالم، وقد توفي منهم أكثر من 18 ألفا.

المصدر: "نوفوستي"

#ماليزيا #كورونا #الحجر الصحي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قرية بدو و7 إصابات في قطاع غزة

دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى

فلسطين: قرار مهم للصيدليات بمنع التعامل مع هذا الدواء الخطير

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها مهمًا بشأن فيديو مفبرك نسب اليها

الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. والداخلية: إجراءات جديدة تتعلق بإدخال البضائع ومتابعة الأسواق

الامم المتحدة تحذر: الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشي فايروس كورونا

الأخبار الرئيسية

كورونا في اسرائيل: 8 وفيات و2666 إصابة

860x484 (1)

قناة عبرية : تعليمات للوزراء الإسرائيليين بالاستعداد لفرض حظر كامل

فيديو .. ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو

45679

الصحة الاسرائيلية : "نسابق الزمن لاحتواء الفيروس وخائفون جدا من عيد الفصح وشهر رمضان "

495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين