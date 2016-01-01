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مانشستر يونايتد يتسبب في غضب بوجبا

الخميس 26 مارس 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يتسبب في غضب بوجبا


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيشعر بالغضب من إدارة الشياطين الحمر في حالة مدد النادي عقده لمدة موسم إضافي.

النجم الفرنسي ارتبط بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي، ولكن الشياطين الحمر رفضوا كل العروض المقدمة إلى اللاعب، حيث ينتهي عقده في يونيو عام 2021.

وأشارت صحيفة “أس” الإسبانية إلى أن العلاقة بين بين بوجبا ووكيل أعماله ومانشستر يونايتد متوترة بالفعل، وإذا سيطر النادي على مستقبل اللاعب، فسيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات.

وواصلت الصحيفة الإسبانية أن النادي الملكي سيحاول مرة آخرى في الميركاتو الصيفي المقبل الحصول على خدمات اللاعب الفرتسي.

وارتبط بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل، في ظل رغبته في عدم الاستمرار مع الشياطين الحمر الموسم القادم.

ولم يشارك اللاعب الفرنسي سوى في مباراتين قفط مع مان يونايتد منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من يوفنتوس في عام 2016.

 
#مانشستر يونايتد #بول بوجبا

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