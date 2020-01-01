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هيئة الاسري: إدارة "نفحة" تفرض عقوبات بحق الأسير الشرباتي

الخميس 26 مارس 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسري: إدارة "نفحة" تفرض عقوبات بحق الأسير الشرباتي


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس، أن إدارة معتقل "نفحة" فرضت عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ (المواطن) وذلك بعد قيامه يوم أمس بإشعال النيران بمقتنيات وملفات وإلقائها على غرفة الشرطة بمعتقل "نفحة" الصحراوي"، مما أدى إلى حرق جزء من الباب الخشبي لغرفة الشرطة.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات التي صدرت بحق الشرباتي تمثلت بعزله لمدة أسبوعين داخل الزنازين، وحرمانه من الكانتينا والزيارات لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيكل، وتعويضات بقيمة 3500 شيكل.

ولفتت الهيئة أن ما قام به الأسير الشرباتي يوم أمس كان احتجاجاً على تجاهل إدارة معتقل "نفحة" لمطالب الأسرى وإهمالها لهم، وعدم قيامها باتخاذ الاجراءات والتدابير الصحية اللازمة داخل أقسام الأسرى لمنع انتشار فيروس كوفيد19 (كورونا).

يشار بأن الأسير شرباتي (51 عاماً) من مدينة الخليل، معتقل منذ عام 1988 ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام وتنقل بين عدة سجون إسرائيلية، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في إحدى السجون وعلى إثرها جرى قمعه من قبل سلطات الاحتلال.

#نفحة #أيمن الشرباتي

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